Novorizontino empata com Mirassol e anota o primeiro ponto no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última partida pelo Campeonato Paulista na noite deste domingo (30) terminou em empate, sem gols. Novorizontino e Mirrassol não marcaram pela segunda rodada do estadual paulista e permanecem nas mesmas posição de seus Grupos. O Mirassol continua na vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos. O Novorizontino, por sua vez, conquistou o seu primeiro ponto mas não foi suficiente para sair da lanterna do Grupo B.

Ambas as equipes entraram em campo em busca da vitória, criaram oportunidades, tiveram chances de gol, mas não abriram o placar no estádio estádio Jorge Ismael de Biasi.

Na quarta-feira (2), o Novorizontino enfrenta a Ponte Preta, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli. O Mirassol recebe o Guarani, no dia seguinte, no mesmo horário do clube da cidade paulista de Novo Horizonte, no estádio Municipal José Maria de Campos Maia.