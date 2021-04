Novorizontino bate a Ferroviária e briga pela classificação do Grupo C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em noite com vários gols, o Novorizontino venceu a Ferroviária entre a noite de sábado e o início da madrugada deste domingo (18) por 3 a 1. Os gols do Novorizontino foram marcados por Jenilson e Danielzinho, com dois. Rogério descontou para a Ferroviária. Com o feito do Novorizontino, a equipe foi para a vice-liderança do Grupo C, com 11 pontos, tirando, por enquanto, o Palmeiras da zona de classificação. A Ferroviária se mantém no segundo lugar do Grupo B, com dez pontos. Na terça-feira, o Novorizontino enfrenta o Santo André, às 20h, já a Ferroviária duela com o Guarani, no mesmo dia, às 21h30.

Bragantino vence o Mirassol e segue líder do Grupo C do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com time reserva, o Bragantino entrou em campo contra o Mirassol e venceu a partida pelo placar de 2 a 1, na noite deste sábado (17). De pênalti, o meia central Vitinho abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, na sequência, aos 41 minutos, após erro de saída da equipe da cidade de Bragança Paulista, Pedro Lucas marcou o gol de empate. A partida foi resolvida no segundo tempo, com um gol de cabeça de Juan Furtado para o Bragantino. Com a vitória, em casa, no estádio estádio Nabi Abi Chedid, o Bragança segue na liderança do Grupo C, com 17 pontos. O Mirassol, também está no topo do Grupo D, anotando oitos pontos. Nesta segunda-feira (19), o Bragantino enfrenta a Ponte Preta, às 20h, novamente em casa. O Mirassol, por sua vez, recebe o Botafogo-SP, em sua casa, na quarta-feira (21), às 22h15.