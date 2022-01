Novorizontino aposta no contra-ataque e elimina o Grêmio da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma grande atuação no Zezinho Magalhães, em Jaú, o Novorizontino bateu o Grêmio por 2 a 1 nesta sexta-feira (14). A vitória, com os gols de Bertuol e Cauã Santos no primeiro tempo, garantiu a equipe paulista nas oitavas da Copinha. Cuiabano descontou, pouco depois do intervalo, para o time tricolor, que foi eliminado com o revés.

O adversário do time de Novo Horizonte na próxima fase será o América-MG, que, nos pênaltis, passou pelo Falcon após o empate por 1 a 1 no tempo normal. O duelo das oitavas deve acontecer já neste domingo (16).

O Novorizontino fez um grande primeiro tempo e levou mais perigo ao Grêmio do que foi ameaçado. Bertuol bateu rasteiro de fora da área, e a bola tirou tinta da trave aos 12.

Oito minutos depois, foi a vez de Diego Rodrigues cruzar para Cauã Santos, que cabeceou firme para o gol. O arqueiro Thiago Beltrame se esticou todo para evitar o tento. No rebote, David Benjamim furou e perdeu outra grande oportunidade de abrir o placar.

O clube tricolor ensaiou uma pressão no meio da primeira etapa e criou boas jogadas com Cuiabano. O lateral esquerdo bateu falta perigosa aos 24 e, aos 33, colocou na cabeça de Kevin, parando apenas nas mãos do goleiro João Vitor.

Contudo, o melhor momento do time gaúcho acabou gerando o gol dos paulistas. Rômulo puxou o contragolpe pela direita e, quase na pequena área, rolou para Bertuol. Em posição bem duvidosa, o jogador apareceu sozinho e só teve o trabalho de empurrar para a rede aos 34.

Quatro minutos depois, Cauã Santos, também pela direita, arriscou um petardo de canhota e acertou o ângulo para ampliar o placar.

No intervalo, o meia Velasco entrou na vaga do atacante Kauan Kelvin. A alteração deu uma resposta rápida e, logo aos 4 minutos, o Grêmio conseguiu descontar. Kaká tocou para Cuiabano na área. O jogador encheu o pé para reduzir a desvantagem.

O gol deu tranquilidade ao time gaúcho, que passou a tocar mais a bola no campo ofensivo em busca do segundo. O que não mudou foi a participação de Cuiabano, que continuou como protagonista gremista na segunda etapa.

Aos 26, ele bateu colocado de fora da área e acertou o canto esquerdo do gol. O goleiro João Vitor desviou e ainda contou a ajuda da trave para evitar o que seria o empate.

Aos 34, o clube tricolor chegou a seis alterações, fazendo três trocas de uma vez, para tentar alguma reação nos minutos finais. As mudanças fizeram que o Grêmio dominasse o campo ofensivo, apostando principalmente nas bolas levantadas na área.

A alternativa quase deu certo aos 37, quando o arqueiro João Vitor errou completamente o tempo da bola em cobrança de falta. No entanto, o ataque gremista não aproveitou a chance para empatar.

O time do interior paulista também aproveitou os minutos finais e realizou três substituições, aproveitando para dar gás novo e parar ainda mais o jogo aos 42. A estratégia deu certo e garantiu a classificação da equipe às oitavas da Copinha.

O time sub-19 do Grêmio, comandado por Luís Eduardo, teve exatamente a mesma formação inicial da vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz na segunda fase. O time atuou bem, porém o Novorizontino aproveitou melhor as chances que teve e ficou com a vaga.

O Grêmio, que tinha sofrido apenas um gol nos primeiros quatro jogos, na derrota para o XV de Jaú, tomou dois e foi eliminado.

Os jogadores do Grêmio que estiveram em campo são Thiago Beltrame; Lucas Kawan, Gustavo Martins, Gustavo Marins e Cuiabano; Pedro Cuiabá (Ronald), Rubens (Arthur Viana), Gabriel Silva (Hiago) e Kaká (Zinho); Kauan Kelvin (Mateo Velasco) e Kevin (Messias Teixeira).