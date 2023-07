Novo técnico do Vasco foi demitido do Botafogo sem comandar time no gramado

Ramón Díaz vai chegar ao Vasco com a complicada missão de fazer o time engrenar no Brasileiro e tentar sair da zona de rebaixamento.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais à época, o treinador lamentou a saída do Botafogo e não descartou voltar a trabalhar no Brasil.

Diante do cenário, a diretoria optou pela troca e demitiu Ramón Díaz. Barroca chegou para a vaga. A mudança foi anunciada no dia 27 de novembro.

Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón, foi quem ficou no comando do grupo.

O time cruzmaltino tem um acordo alinhado com o treinador, que estava no mercado desde a saída do Al Hilal, da Arábia Saudita.

