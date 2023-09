Novo técnico do Santos é visto pela direção como escudo contra queda

O Santos está em 17ª na tabela do Brasileirão, com 24 pontos. O próximo jogo será contra o Vasco, apenas no dia 1 de outubro, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada.

Com pressa pela definição, como já adiantou o UOL, o Santos colocou como prazo limite o final desta semana para solucionar a questão. Caso as negociações deem errado, o treinador interino Marcelo Fernandes voltará a ser acionado.

O presidente Andres Rueda reconhece o desafio e deu carta branca ao coordenador Alexandre Gallo para oferecer um bom salário e garantias ao novo treinador. Uma das inseguranças de quem ouve a proposta do Santos é a manutenção para 2024 em caso de uma remontada no Campeonato Brasileiro.

Apesar de confiar no trabalho de Marcelo Fernandes, a direção do Santos quer um novo rosto para 'responsabilizar'. A ideia é se resguardar da possibilidade de um inédito rebaixamento por meio de uma contratação unânime e, assim, dividir a culpa.

