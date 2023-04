Novo técnico do Corinthians, Cuca fala sobre condenação por estupro coletivo

Cuca foi apresentado como novo técnico do Corinthians nesta sexta-feira (21) em meio a forte protesto envolvendo a condenação por estupro coletivo de uma menina de 13 anos, em 1987, na Suíça. Na época, o técnico era jogador do Grêmio.

Na primeira pergunta da entrevista coletiva, Cuca foi questionado sobre o caso e falou: "É um tema delicado, um tema pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele e tentar ser o mais aberto possível quanto a isso dentro do que me cabe. Ocorreu a 37 anos atrás, em 87, eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, devia estar no clube há 15 dias. Tenho vaga lembrando do que aconteceu. Tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para o quarto que eu estava com outros jogadores. Essa foi minha participação nesse caso, sou totalmente inocente, não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve um ato sexual a um vulnerável, isso foi a pena que foi dada. A gente vê um monte de coisas falando inverdades, chegam a ofender".

Cuca disse que não se defendeu na época pois não tinha dinheiro. "O meu erro foi não ter me defendido. Primeiro, eu não tinha dinheiro para me defender, segundo que eu nem soube que tinha sido julgado. Ficamos lá para averiguação. Por três vezes ela esteve lá na frente, e não é que não me reconheceu é que eu não estava. A vítima é a moça: 'O rapaz não está'. Se a vítima fala que não está, e eu juro por Nossa Senhora que é o que eu mais adoro e amo na vida que não estava, como que eu posso ser condenado pela internet que no mesmo momento que te julga, te pune", disse.

Cuca disse que já estava ciente que haveria protesto com sua chegada. "Eu venho e tem o protesto, claro que é cabível o protesto dentro de tudo que é lido e passado, mas é isso. Hoje tem repórteres que já discuti com eles. 'Cuca você deve uma desculpa para a sociedade', por que eu devo uma desculpa? Se eu não fiz nada, por quê? Dois anos e meio depois eu fui jogar ali do lado, na Espanha. Nunca teve consequência nenhuma. A vida passou 37 anos, nos últimos dois ou três ela mudou de uma forma melhor, essa causa que está existindo eu quero abraçar também até por proteção da minha família, das minhas meninas. Tudo isso machuca muito. Do fundo meu coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior que minha vontade de estar aqui".

"Se eu pudesse não estar no quarto, eu não estaria, mas eu estava lá enquanto as coisas aconteceram e eu não fiz nada, se é que aconteceram. O quarto é um 'L', você não sabe, você não vê. Minha parte é essa", afirmou.