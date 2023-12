Novo meia no Flamengo, Caio Paulista perto de rival e Santos ao ataque

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Mercado da Bola deste domingo (24), véspera de Natal, teve o Flamengo anunciando o uruguaio Nicolás De La Cruz. Além disto, o São Paulo encerrou negociações com Caio Paulista —que surpreendeu e está encaminhado com o Palmeiras.

DESTAQUES DO DIA

O Flamengo anunciou De La Cruz, o primeiro reforço do clube para 2024. O meia assina contrato até dezembro de 2028. O time carioca pagará R$ 79 milhões pelo atleta. Esse é o valor da multa exigida pelo River Plate.

O São Paulo desistiu de Caio Paulista. A diretoria suspendeu a negociação com o jogador após tomar conhecimento de que o seu empresário, Eduardo Uram, abriu conversas com o Palmeiras. O clube tricolor tinha encaminhado o pagamento parcelado da contratação do atleta, mas as partes passaram a não responder mais as mensagens da diretoria. Simultaneamente, começaram a surgir informações de que o Palmeiras tinha o interesse no atleta.

OUTRAS NOTÍCIAS

Presidente do Corinthians promete "presentes". Augusto Melo afirmou, no Twitter, que melhorias para o clube ou reforços estão "muito bem guardados" e serão entregues no dia 2 de janeiro, data de posse do empresário na presidência alvinegra.

Claudinho deixou futuro em aberto. O atual meia do Zenit marcou presença em um jogo beneficente de Narciso e, apesar de se mostrar feliz na Rússia, não fechou as portas para atuar em uma "grande equipe do Brasil".

Giuliano tem nova casa. O estafe do meia confirmou o acerto com o Santos. O jogador de 33 anos vai fazer parte do elenco do Peixe a partir de janeiro de 2024. O contrato será de um ano.

Mais um reforço no Santos? Além de Giuliano, o Santos está perto de anunciar o lateral Aderlan, que pertence ao Bragantino. O jogador de 33 anos está na equipe do interior paulista desde 2019.

Grêmio quer zagueiro. A equipe gaúcha negocia com Lucas Freitas, cujos direitos pertencem ao Palmeiras. O time tricolor atravessou uma negociação que se aproximava do desfecho entre o defensor e o Juventude.