Nove candidatos ligados ao esporte são eleitos no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove candidatos de ligação direta com o esporte tiveram sucesso nas eleições realizadas no Brasil no último domingo (2). Foram escolhidos um senador, cinco deputados federais e três deputados estaduais cujos nomes estão atrelados a clubes de futebol ou a outras modalidades.

O representante eleito para o Senado foi o ex-jogador Romário (PL), que vai para seu segundo mandato pelo Rio de Janeiro. Ele teve 2.384.331 votos, 29,19% dos válidos, com boa vantagem sobre o segundo colocado, Alessandro Molon (PSB), que registrou 21,20%.

Também pelo Rio, foram eleitos deputados federais o ex-nadador Luiz Lima (PL) e Eduardo Bandeira de Mello (PSB), ex-presidente do Flamengo. Também estarão na Câmara o ex-goleiro Danrlei (PSD), escolhido no Rio Grande do Sul, e Luciano Bivar (União Brasil), ex-presidente do Sport, que concorreu em Pernambuco.

Outro deputado federal eleito, por Minas Gerais, é o jogador de vôlei Maurício Souza (PL). Famoso por frases e publicações de conteúdo homofóbico, ele se tornou figura apreciada entre seguidores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e recebeu mais de 83 mil votos.

Ainda em Minas, o presidente do América-MG, Alencar da Silveira Júnior (PDT), foi eleito deputado estadual. No Rio Grande do Sul, o Gaúcho da Geral (PSD), torcedor conhecido do Grêmio, ganhou sua vaga na Assembleia. Na Bahia, está entre os vencedores o ex-jogador Bobô (PC do B).

Vários esportistas fracassaram. Foi o caso dos medalhistas olímpicos Maurren Maggi (Republicanos), que não conseguiu virar deputada federal por São Paulo, Leila (PDT), que perdeu a disputa pelo governo do Distrito Federal, e Vanderlei Cordeiro de Lima (Progressistas), derrotado na tentativa de se tornar deputado estadual pelo Paraná.

A lista de pessoas ligadas ao esporte que não lograram êxito tem ainda Alexandre Kalil (PSD), ex-presidente do Atlético Mineiro, superado já no primeiro turno na briga pelo governo de Minas. No mesmo estado, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, não conseguiu a vaga que buscava como deputado federal.

Em São Paulo, ficaram fora da relação de deputados federais a atleta de vôlei Tandara (MDB), a ex-jogadora de basquete Marta (PT) e o ex-jogador de futebol Dinei (Avante). No Rio, também na tentativa de ir à Câmara dos Deputados, foram frustrados o ex-jogador Bebeto (PSD), o técnico Joel Santana (Pros) e Marcos Braz (PL), dirigente do Flamengo. No Paraná, não deu para o técnico Gilson Kleina (Progressistas) nem para o lutador Wanderlei Silva (Progressistas).