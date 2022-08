Nova falha em momento decisivo põe Edenilson contra a parede no Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Na quinta-feira, o Internacional empatou por 0 a 0 contra o Melgar, perdeu nos pênaltis e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Agora, o time precisa virar a chave e se preparar para receber o Fluminense neste domingo (14), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deve ser mais um capítulo da conturbada relação entre Edenilson e a torcida colorada.

O primeiro cobrador de pênaltis na quinta-feira era Edenilson. Conhecido pela qualidade na batida, sua presença poderia abrir com segurança a série. Os passos lentos até a bola e a cobrança que deveria deslocar o goleiro adversário parou em Cáceda. A eliminação que estava por vir foi apenas mais um capítulo numa relação complicada com a torcida que pode acabar na saída do meio-campista do time colorado.

O Inter até começou bem, mas Edenilson não. Ele foi um dos mais criticados nas redes sociais durante toda partida, o que se intensificou após o resultado.

As críticas ao meio-campista não são restritas ao jogo das quartas de final. A memória dos colorados coloca Edenilson como vilão em vários outros momentos decisivos, como o vice-campeonato da Copa do Brasil de 2019, no gol derradeiro do Athletico-PR, ou a falha em pênalti contra o Olimpia, na queda pela Libertadores do ano passado.

Também sobraram momentos em que o jogador esteve envolvido em possíveis negociações. Edenilson já foi alvo de clubes da Arábia Saudita e de equipes brasileiras, já manifestou desejo de ser negociado, mas nunca concretizou acordos. Também tais movimentos pesam na avaliação dos torcedores.

Mano Menezes, por sua vez, evitou de ser definitivo. Segundo o comandante, não é correto avaliar a condição do atleta neste momento.

"Não é hora para discutir isso, nem é justo. O Inter tem que fazer suas avaliações com base em situações mais globais. As dúvidas criam situações ruins para todos. Vamos avaliar todas as coisas, mas hoje não, não é justo. Não vamos transferir para o Edenilson ou qualquer jogador nosso a carga de uma eliminação", disse Mano.

Tal avaliação já foi feita pelos torcedores, que tem no atleta o vilão preferido para qualquer infortúnio. O ambiente é tão ruim que pode culminar na saída dele do clube ao fim do ano. Tal tema já foi pauta muitas vezes.

Para a partida de domingo, Mano Menezes pode ir a campo com uma formação semelhante à utilizada na Sul-Americana, aproveitando o retorno de Alemão, que cumpria suspensão na competição contra o Melgar. Portanto, uma possível escalação inicial do Inter tem: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick (Taison); Wanderson e Alemão (Brain Romero)

O Fluminense, por sua vez, entra em campo em bom momento: após a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, o time chegou ao ser 13ª jogo invicto. Com 38 pontos, o time tricolor carioca ocupa a terceira posição, e busca a vitória para manter a vantagem no G4.

Neste domingo, o técnico Fernando Diniz poderá contar com o lateral-esquerdo Caio Paulista e com o meio-campista André, que voltam de suspensão. Por outro lado, o time não poderá contar com Nonato, que foi emprestado ao Fluminense pelo Inter e não pode jogar por questões contratuais.

Assim, uma possível escalação inicial do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Felipe Melo) e Paulo Henrique Ganso (Nathan); Matheus Martins, Arias e Cano.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (14)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: SporTV e Premiere