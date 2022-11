Nory dedica medalha de bronze do Mundial para a mãe que sofreu AVC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arthur Nory dedicou a medalha de bronze conquistada na final da barra fixa neste domingo (6) no Mundial de ginástica artística em Liverpool à sua mãe, Dona Nadna, que sofreu um AVC hemorrágico na parte esquerda do cérebro em outubro do ano passado.

O brasileiro que também foi campeão mundial no mesmo aparelho em 2019 alcançou o terceiro lugar na última prova disputada no Mundial ao conquistar 14.466 pontos.

"Essa medalha tem um significado muito grande para mim, ainda mais depois do que passei no passado, que foi muito difícil. Minha mãe passou por alguns problemas, ela teve um AVC e eu tentei ano passado buscar uma medalha e nesse ano eu consegui e espero que ela consiga pegar com a mão direita que foi o lado mais afetado", contou o ginasta em entrevista ao SporTV.

Depois de ser campeão em 2019, ele não havia mais conseguido avançar a uma final do aparelho em grandes eventos. Nory ficou na 12ª posição em Tóquio-2020 e 20º no Mundial do ano passado, no mesmo período em que sua mãe sofreu o AVC.

O ouro do aparelho ficou com o norte-americano Brody Malone com 14.800. Já o segundo lugar coube ao Daiki Hashimoto, campeão do individual geral, e nota de 14.700.

Assim, a campanha teve três medalhas: um ouro e um bronze de Rebeca Andrade e um bronze de Nory. O resultado é agora considerado o novo recorde da ginástica brasileira.