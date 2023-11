Norris faz pole para sprint da F1 em Interlagos; Alonso e Ocon batem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lando Norris, da McLaren, garantiu a pole position para a corrida sprint deste sábado (4) da Fórmula 1 no GP do Brasil, em Interlagos, às 15h30 (de Brasília).

O piloto inglês fez a pole com o tempo de 1min10s622 na classificação sprint realizada no começo da tarde de hoje (4). Ele dividirá a primeira fila com Max Verstappen (Red Bull). Sérgio Pérez (Red Bull) fecha o top 3.

O treino classificatório para a sprint ficou marcado pela batida entre Esteban Ocon (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin) durante o SQ1, que paralisou a sessão por cerca de 30 minutos. Os dois pilotos se chocaram na saída do S do Senna em uma volta rápida do francês.

A corrida sprint será disputada às 15h30 (de Brasília), ainda neste sábado (4), em Interlagos. A prova curta terá 24 voltas.

O Brasil é uma das etapas da temporada que recebe a corrida sprint. Por isso, o treino classificatório para a corrida de amanhã (5) foi realizado ontem (4), com Max Verstappen garantindo a pole.

COMO FOI O TREINO

Carlos Sainz foi o mais rápido no SQ1, que contou com a batida entre Fernando Alonso e Esteban Ocon. Na reta final da sessão, os dois carros se chocaram na saída do S do Senna. Ocon balançou após tocar a zebra e acertou a parte esquerda do carro de Alonso, que vinha em volta lenta. A bandeira vermelha foi acionada e a primeira parte do treino classificatório foi interrompida. Ocon, Stroll, Zhou, Albon e Sargeant foram eliminados.

Lando Norris foi o piloto mais rápido no SQ2, superando a dupla da Red Bull formada por Verstappen e Pérez. As surpresas ficaram pelos carros da AlphaTauri, com Ricciardo ficando com o quarto tempo e Tsunoda passando para o SQ3 em 10°. Com problemas no carro pela batida no SQ1, Alonso não foi para a pista e foi eliminado juntamente com Bottas, Gasly, Magnussen e Hulkenberg.

Assim como no SQ2, Norris fez o tempo mais rápido na sessão final e garantiu a pole position na corrida sprint. O piloto inglês superou Max Verstappen por 61 centésimos. Todos os pilotos optaram por irem à pista nos minutos finais do SQ3, dando apenas uma volta cada um.

Programação (horários de Brasília)

Sábado (4): Corrida sprint (15h30)

Domingo (5): Corrida (14h)