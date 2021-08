No Z4, Chapecoense e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira

Novidade também na zaga, com Felipe Santana e Inácio lesionados. Pintado deve colocar o estreante Jordan em campo. Já o América deve ter a volta do lateral Alan Ruschel após sentir a coxa direita.

A Chape realizou os treinamentos no domingo em preparação para o duelo contra o América-MG. Com início às 15h e duração de 1 hora e meia, os jogadores participaram de atividades contra lesões e de estímulos de agilidade.

O clube catarinense amarga a lanterna com 4 pontos, sem nenhuma vitória, com quatro empates e 11 derrotas. O aproveitamento na competição chega a 8,9%. Em situação melhor que o rival, os mineiros tem mais chances de sair da zona da degola nesta segunda. Na 18ª posição, tem três pontos a menos que o primeiro time fora do Z4, o Cuiabá, com 17, que venceu o Athletico-PR neste domingo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Completando a 16º rodada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebe, em casa, o América-MG, nesta segunda-feira (16), ás 20h, na cidade de Chapecó (SC). As duas equipes seguem na zona de rebaixamento e precisam da vitória para sair da posição incômoda.

