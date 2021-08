No último dia, EUA ultrapassam a China e terminam Olimpíadas na liderança do quadro de medalhas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último dia de competições, neste domingo (8), os Estados Unidos ultrapassaram a China e vão terminar as Olimpíadas de Tóquio na liderança do quadro de medalhas.

Nas últimas horas, os EUA assumiram a ponta na classificação geral com a conquista de três ouros: com as equipes femininas de vôlei e basquete, além de Jennifer Valente, no ciclismo de pista.

Dessa forma, a delegação americana terminará os Jogos com o maior número de ouros e também com o maior número de pódios –até este domingo, a China tinha mais medalhas douradas e era líder.

No total, os EUA somam 112 medalhas: são 39 de ouro, 40 de prata e 33 de bronze. A China, por sua vez, conquistou 88 pódios: 38 de ouro, 32 de prata e 18 de bronze.

Os EUA ainda disputam mais um ouro no boxe, na categoria acima de 91 kg. Já a China não receberá mais medalhas.