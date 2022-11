No Rio, funcionários públicos terão expediente reduzido em jogos do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na sexta-feira (4), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), decretou expediente reduzido para os funcionários públicos da cidade nos dias em que o Brasil jogar na Copa do Mundo do Qatar, durante a primeira fase da competição.

As partidas da seleção brasileira acontecem nos dias 24, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia; 28, às 13h, contra a Suíça, e 2 de dezembro, às 16h novamente, diante de Camarões.

Para as datas com jogos às 16h, o horário de funcionamento dos serviços públicos será das 8h às 12h. No caso do dia 28, os funcionários entrarão no mesmo horário, mas sairão às 11h.

O decreto não é válido para as Unidades Básicas de Saúde, que ainda serão orientadas pela Secretaria Municipal, nem para instituições que não podem ser paralisadas, caso de serviços de emergência ou de segurança pública.