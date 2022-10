No Mundial de Vôlei Brasil vence Bélgica neste sábado

Com a vitória de hoje, Brasil acumula 23 pontos e segue em segundo no lugar em seu grupo, atrás apenas da Itália.

O jogo teve parciais de 26x28, 25x17, 25x11 e 25x16 e, no primeiro set, o Brasil cometeu set erros, dos quais conseguiu se recuperar no set seguinte e o resultado foi a vitória da equipe brasileira.

Roterdã/Holanda – A partida deste sábado, dia 8, pelo Mundial de Vôlei feminino, que aconteceu em Roterdã, entre Brasil e Bélgica, teve um dos sets mais emocionantes, o 1º, no qual as belgas conseguiramvencer – depois de muito suar – mas, os demais sets foram todos vencidos pelas brasileiras com placar final de 3 a 1.

