No Mineirão, Cruzeiro-MG derrota Operário-PR e se aproxima da 1ª divisão

Rio de Janeiro/RJ – A partida entre Cruzeiro-MG e Operário-PR começou com a substituição do árbitro Douglas Marques, pelo 4º árbitro, Michel Patrick aos 16 minutos e terminou com a vitória, em casa, do clube mineiro que se aproxima mais da série A do Brasileiro.

Com muitas paralisações no primeiro tempo, que teve acréscimo de 8 minutos, o empate no jogo, que aconteceu no Mineirão, favoreceria o Operário-PR, mas o Cruzeiro marcou seu primeiro tento aos 46 minutos do 1º tempo, em lance finalizado por Edu.

A segunda etapa do jogo, apesar do empenho das duas equipes, não mais movimentou o placar, embora a torcida cruzeirense tenha feito a festa tanto pela vitória sobre o Operário-PR, quanto pela volta à 1ª divisão mais próxima, além de manter a liderança da série B