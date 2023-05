No Maracanã, Fluminense e Vasco da Gama empatam pelo Brasileirão

Rio de Janeiro/RJ - O clássico entre Fluminense e Vasco da Gama que aconteceu na noite deste sábado, dia 6, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, teve o placar aberto pelo Vasco no primeiro minuto. Em jogo muito disputado e cheio de emoções, o empate saiu aos 9 minutos da etapa final.

O Fluminense, mesmo com posse de bola de 69% aos 26 minutos, o que se manteve por todo o jogo, contra 31% do Vasco, não conseguiu empatar a partida, cujo gol vascaíno aconteceu ainda no primeiro minuto, em finalização efetivada por Pedro Raul, após falha de Fábio, goleiro do Flu.

Com mais 8 minutos de acréscimos, o Vasco se retraiu, enquanto o Fluminense manteve a posse de bola e o ataque às traves cruzmaltinas, mas a defesa do Flu errou de novo em jogada de Felipe Melo e, por pouco, Gabriel Pec não fez o 2º do cruzmaltino.

As emoções foram maiores no 2º tempo, pois o Fluminense continuou a perseguir o empate, criou mais oportunidades e, aos 9 minutos, Cano chutou a gol, mas Léo Jardim fez a defesa. No rebote, Lima finalizou sem defesa para Jardim. Placar: Fluminense 1 x 1 Vasco da Gama. Aos 17 minutos do 2º tempo, o Fluminense já havia feito 15 finalizações, contra cinco do Vasco.

Um dos destaques do jogo foi o goleiro do Vasco, Léo Jardim, que quase não tra balhou no 1º tempo, mas foi muito exigido na etapa final.

O 2º tempo teve mais 5 minutos de acréscimos.

Escalação:

Fluminense: 1 Fábio, 2 Samuel Xavier, 33 Nino, 30 Felipe Melo, 12 Marcelo, 7 André, 5 Alexsander, 45 Lima, 10 Ganso, 21 Arias, 14 Cano

Técnico: Fernando Diniz

Vasco da Gama: 1 Léo Jardim, 2 Puma Rodríguez, 30 Robson Bambu, 3 Léo, 6 Lucas Piton, 26 Rodrigo, 8 Jair, 18 Andrey Santos, 7 Alex Teixeira, 9 Pedro Raul, 11 Gabriel Pec

Técnico: Maurício Barbieri

Ficha técnica

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires, Leone Carvalho Rocha

Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro/RJ

Cartões amarelos: Fernando Diniz, Felipe Melo, André, Jhon Kennedy, Figueiredo, Léo Jardim