No Fluminense, Fred volta a treinar e fica à disposição de Odair para duelo com o Athletico-PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense recebeu mais uma boa notícia nesta quarta (2). O atacante Fred voltou a treinar com o elenco, após sofrer uma lesão no tornozelo, e está à disposição de Odair Hellmann para atuar contra o Athletico, no sábado (5), às 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Fred teve uma entorse no tornozelo no aquecimento antes do jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e desde então realiza tratamento com o departamento médico no CT Carlos Castilho.

Por conta da contusão, o camisa 9 ficou de fora dos jogos contra Internacional e Red Bull Bragantino.

O time tricolor terá a semana livre até enfrentar o Furacão, e Fred será avaliado nos treinamentos para mostrar se já tem condições físicas de retornar. Caso a avaliação seja positiva, o veterano deve comandar o ataque da equipe, que vem sofrendo no returno: marcou apenas dois gols em quatro jogos.