No Flamengo há 40 anos, massagista Denir levanta o troféu da Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Flamengo homenageou o massagista Denir após a conquista da Taça Guanabara. Com quase 40 anos de serviços prestados ao clube, o profissional de 72 anos foi o responsável por erguer o troféu na noite deste sábado (24) no Maracanã.

"O Denir vem representar todos os funcionários desse clube que se dedicam tanto. É bom homenagear durante a carreira, nessa vivência que temos juntos. Somos fãs dele, é um orgulho dividir esse momento", afirmou Diego, que, normalmente, ergue os troféus ao lado dos outros dois capitães do elenco, Diego Alves e Everton Ribeiro.

Denir é um dos funcionários mais antigos do Flamengo. Em razão da pandemia do coronavírus, o massagista chegou a se afastar do trabalho no fim do ano passado, quando o elenco enfrentou um surto da doença. Aos 72 anos, ele foi vacinado recentemente.

O Flamengo conquistou a Taça Guanabara com a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda. Os gols foram marcados por Michael, no primeiro tempo, e Vitinho, na etapa complementar.