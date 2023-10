No Chile, presidente da FAF agradece CBF e revela expectativa para estreia do Brasil no Pan

Manaus/AM - O presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, já está no Chile, junto à Seleção Brasileira que disputará os Jogos Pan-Americanos 2023. A convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o mandatário do futebol amazonense chefia a delegação brasileira na competição internacional.

Após juntar-se à Seleção na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Rozenha chegou ao Chile, ao lado da comitiva brasileira, na última quarta-feira (19). Já em solo chileno, o presidente da FAF agradeceu a receptividade de toda equipe da CBF, desde o primeiro contato, antes mesmo de chegar ao Rio de Janeiro.

“Nossa gestão tem mantido uma relação muito saudável e colaborativa com a CBF. Desde que recebi o convite do presidente Ednaldo Rodrigues, já fui bem acolhido por todos que fazem parte da entidade. E presencialmente, não foi diferente. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, me senti muito à vontade para realizar essa missão que me foi dada, em uma competição tão importante”, disse.

De volta aos Jogos Pan-Americanos após ausência em 2019, o Brasil estreia no torneio de futebol masculino nesta segunda-feira (23), às 17h (horário de Manaus). O primeiro adversário da Seleção Canarinho será o EUA, que integra o grupo B da competição, composto ainda por Colômbia e Honduras.

Confiante no desempenho da equipe comandante por Ramon Menezes, Rozenha também falou sobre suas expectativas para o primeiro duelo do Brasil em busca da medalha de ouro.

“Como a maior Seleção do mundo, sempre entramos em qualquer competição como favoritas. O futebol brasileiro tem muitos talentos, que surgem ano após ano, e a Seleção Brasileira que veio aos Jogos Pan-Americanos é prova disso. É uma equipe com muita qualidade. Ainda temos alguns dias até a estreia, tenho certeza que a comissão técnica e os jogadores estarão muito bem preparados para o nosso primeiro desafio e vão representar muito bem nosso país aqui no Chile”, completou.

Após a estreia, o Brasil entra em campo novamente, na próxima quinta-feira (26), contra a Colômbia e fecha a primeira fase diante de Honduras, no dia 29 de outubro.

