No boxe, brasileira Jucielen Romeu é eliminada após derrota para britânica

No último assalto, Jucielen precisava superar a adversária com um nocaute ou uma ótima nota, o que não aconteceu. Ela não conseguiu diminuir a distância entre as duas e acertar golpes mais certeiros, encerrando o terceiro round também com derrota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jucielen Romeu foi eliminada em sua estreia no boxe feminino pela britânica Karriss Artingstall. Com a derrota por decisão dos juízes, nesta segunda-feira (26), a brasileira encerra sua participação na categoria até 57kg das Olimpíadas de Tóquio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.