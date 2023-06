No Amapá, Princesa busca empate com o Trem, mas segue fora do G4

O Princesa do Solimões foi até Macapá (AP), e empatou com o Trem-AP em 1 a 1, na noite desta segunda-feira (5), no estádio Zerão. Rafinha abriu o placar para a Locomotiva, mas Marcelinho garantiu o ponto fora de casa para o Tubarão.

Com o empate, o Princesa chegou aos cinco pontos, ocupa a 6ª colocação e está a dois pontos do Humaitá, primeiro time dentro do G4 do grupo 1.

Sem muito tempo para descanso, o Princesa volta a campo nesta quinta-feira (8), diante do Humaitá-AC, pela 6ª rodada. A bola rola às 18 horas (de Manaus), no Estádio Gilbertão, em Manacapuru.