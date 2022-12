No 1º ciclo da Nations League, Copa pode ter final sem europeu após 96 anos

TODAS AS FINAIS DE COPAS DO MUNDO

Essa falta de contato com o futebol europeu foi apontada durante todo o ciclo de preparação como um problema para os times sul-americanos. Mas, durante o Mundial, o pouco contato com seleções de outros continentes também custou caro aos membros da Uefa.

Desde 2018, as seleções europeias participam da Nations League, um campeonato que dura toda a temporada, é disputado sempre nas datas Fifa e praticamente inviabiliza amistosos com equipes de outros continentes.

Entre 1934 e 2018, sempre que houve uma decisão, ela teve pelo menos uma equipe europeia; em nove delas, a decisão foi exclusivamente entre seleções do Velho Continente. O exemplo mais recente aconteceu há quatro anos, na Rússia, quando a França derrotou a Croácia (4 a 2) para ficar com o título.

Em 96 anos de história, apenas uma Copa do Mundo não teve uma finalíssima. Foi a de 1950, em que o título foi decidido em um quadrangular entre Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai —por coincidência, brasileiros e uruguaios jogaram na última rodada, e a vitória por 2 a 1 deu o bicampeonato do Uruguai.

Desde então, jamais uma seleção europeia ficou fora da final. Foram 19 decisões, sempre com pelo menos um representante do Velho Continente.

O único precedente aconteceu na primeira edição da Copa do Mundo, em 1930. Há 96 anos, Uruguai e Argentina decidiram o título, com vitória dos uruguaios por 4 a 2, no Estádio Centenário de Montevidéu.

BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo colocou nas mãos de Marrocos um momento histórico para os Mundiais. Caso os africanos consigam surpreender a França, às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (14), a decisão do torneio teria duas seleções não-europeias apenas pela segunda vez na história.

