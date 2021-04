'Ninguém merece tal humilhação', Brasileiro do Valencia lamenta racismo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, do Valencia, lamentou as ofensas racistas contra o também defensor Diakhaby na partida de hoje contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. "Como capitão do Valencia, estou muito orgulhoso de como a equipe apoiou Diakhaby ao deixar o campo. Nenhum ser humano merece tal humilhação", escreveu Gabriel Paulista em sua conta no Instagram.

"Então, tudo perdeu seu significado. Todos nós perdemos e não estou falando sobre o resultado. Nós, o Cádiz e o futebol em geral. Não ao racismo. Não aos racistas", acrescentou.

Cádiz e Valencia empatavam por 1 a 1 pelo Campeonato Espanhol quando a partida foi interrompida por ato de racismo contra o zagueiro Diakhaby. O jogo foi retomado após alguns minutos, e o Cádiz venceu por 2 a 1. Diakhaby discutiu com o jogador Juan Cala, do Cádiz, após uma jogada aérea. O zagueiro ficou muito irritado com algum comentário de Cala e foi tirar satisfação com o jogador adversário com a bola rolando. Gabriel Paulista e outros jogadores do Valencia tiveram de conter Diakhaby. Na sequência, os atletas do Valencia abandonaram o gramado, e o jogo foi paralisado por alguns minutos. A partida foi reiniciada sem Diakhaby, que foi substituído por Hugo Guillamón. Cala seguiu em campo. O treinador do Cádiz afirmou após o jogo que seu jogador disse que não ofendeu o atleta do Valencia.