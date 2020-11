Nike lança novas camisas da seleção brasileira em homenagem à Copa de 70

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Nike lançou novas camisas da seleção brasileira, que já serão utilizadas na partida do próximo dia 13, diante da Venezuela, pelas Eliminatórias. Em campanha contando com a presença de Zagallo, a fornecedora de material esportivo anunciou o lançamento de novas camisas amarela e azul.

A camisa amarela é inspirada na campanha vitoriosa da Copa de 70, com gola "careca" e os detalhes nas mangas em verde, semelhantes ao uniforme da época. Na altura da nuca, a bandeira do Brasil é representada com um losango verde e um círculo azul central. O mesmo desenho do losango é encontrado também no colarinho e nos detalhes da manga em tonalidade mais suave. Ainda na parte de trás, no interior da camisa, o grafismo "70" remete à identidade visual da época.

A numeração também será inspirada na década de 70, e será maior do que a normalmente utilizada em camisas atuais. "Foi com a Seleção Brasileira de 1970 que o futebol transcendeu o esporte e se tornou arte. O time responsável por dar um novo significado para o Brasil aos olhos do resto do mundo, e esse aspecto vanguardista nunca deixou de influenciar o que é o futebol. Em outras palavras, nada pode parar o que é verdadeiramente coletivo e revolucionário" afirma Gilberto Ratto, diretor de marketing da CBF.

A camisa azul, por sua vez, terá um design mais moderno, com diferentes tons da cor. O Brasil já utilizará os novos uniformes nos confrontos da próxima semana pelas Eliminatórias, no dia 13, diante da Venezuela, e no dia 17, contra o Uruguai.