Nigéria vence a Austrália, assume a ponta e complica anfitriã

SÃO PAULO, SP, E BRISBANE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A Nigéria é a nova líder do Grupo B da Copa do Mundo feminina. De virada, a seleção nigeriana venceu a anfitriã Austrália, nesta sexta-feira (27), por 3 a 2, e calou os mais de 49 mil presentes no Suncorp Stadium, em Brisbane (Austrália). Van Egmond e Kennedy, pela Austrália e Kanu, Ohale e Oshoala, pela Nigéria, fizeram os gols.

O resultado complicou a sequência da Austrália no Mundial. As Matildas caíram para a terceira colocação e precisam de um triunfo contra o Canadá para depender apenas de si para avançar às oitavas.

Por outro lado, a Nigéria assumiu a ponta e encaminhou a vaga para o mata-mata. A seleção tem os mesmos quatro pontos do Canadá, mas melhor saldo de gols, e encara a lanterna da chave na última rodada.

Além de Sam Kerr, Austrália não teve Fowler e Luik. Antes da partida, a Austrália informou que Kerr segue com problema na panturrilha, enquanto as outras duas atletas sofreram concussão.

Na sequência, Austrália enfrenta o Canadá, e a Nigéria encara a Irlanda. Os jogos serão na segunda-feira (31), às 7h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Austrália rondou a área, e a Nigéria buscou contra-ataques. Querendo a vitória para ir às oitavas antecipadamente, as australianas, propuseram o jogo, trocando passes na área adversária, mas pouco ameaçaram a seleção nigeriana que, por sua vez, tentava -sem muito perigo— roubar a bola e partir em velocidade.

Gols? Só nos acréscimos. Após um primeiro tempo de poucas chances de gol, Austrália e Nigéria resolveram balançar as redes nos acréscimos e ir para o vestiário com 1 a 1. As Matildas saíram na frente aos 46 e, aos 50, Kanu deixou tudo igual.

A Austrália manteve ritmo, mas quem marcou foi a Nigéria. Empurradas pela torcida, as Matildas seguiram no ataque, buscando especialmente os lados do campo, mas quem saiu na frente foi a Nigéria que, mais organizada, virou o jogo em cobrança de escanteio e, após falha da zaga australiana, fez 3 a 1.

Matildas vieram para o abafa, e furaram a "retranca" nigeriana. As australianas buscaram o resultado até o último minuto, levando perigo especialmente nas bolas paradas, e chegaram ao 3 a 2 em cobrança de escanteio, mas não conseguiram o empate.

LOTADO

O estádio ficou tomado de torcedores com camisas, gorros, bandeiras, cachecóis e vários cartazes para as Matildas. A Austrália também conta com uma espécie de torcida organizada que toca instrumentos e apoia durante todo o jogo. O clima na partida era bastante familiar, com várias crianças entre os espectadores. Havia também nigerianos presentes para apoiar a seleção nacional.

AUSTRÁLIA

Arnold; Kennedy, Hunt, Carpenter e Catley; Gorry e Cooney-Cross; Raso (Chidiac), Van Egmond e Vine (Polikinghorne); Foord. Técnico: Tony Gustavsson

NIGÉRIA

Nnadozie; Alozie, Ohale, Demehin e Plumptre (Ogbonna); Payne (Ebi), Ucheibe e Ayinde (Echegini); Kanu (Oshoala), Onumonu (Okoronkwo) e Ajibade. Técnico: Randy Waldrum

Estádio: Suncorp Stadium, em Brisbane, (Austrália)

Público: 49.156

Arbitragem: Esther Staubli (Suíça)

Assistentes: Katrin Rafalski (Alemanha) e Susann Küng (Suíça)

Cartões amarelos: Aloize (Nigéria); Foord (Austrália); Oshoala (Nigéria)

Gols: Van Egmond (AUS), aos 46 minutos, e Kanu (NIG), aos 50 minutos do primeiro tempo; Ohale (NIG) aos 19 minutos, Oshoala (NIG), aos 27 minutos, e Kenney (AUS), aos 54 minutos do segundo tempo.