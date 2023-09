Neymar volta à seleção, treina e Diniz conta com astro contra a Bolívia

BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar voltou a treinar pela seleção brasileira e esbanjou alegria nesta terça-feira (5), no Mangueirão. O técnico Fernando Diniz conta com o craque para a partida contra a Bolívia na sexta-feira (8), pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

