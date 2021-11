Neymar volta a marcar pelo PSG no Francês e homenageia Marília Mendonça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols e homenagem à cantora Marília Mendonça, Neymar comandou a vitória do PSG por 3 a 2 sobre o Bordeaux, neste sábado (6) pela 13ª rodada do Campeonato Francês.

Além dele, quem também balançou as redes foi o francês Mbappé, que deu as assistências para os gols do camisa 10. Pressionando na segunda metade do segundo tempo, o Bordeaux diminuiu a vantagem parisiense com os gols de Elis e Niang.

Com este resultado, o PSG mantém a diferença de dez pontos sobre o Lens. Agora são 34 pontos para o time parisiense, contra 24 do vice-líder. Já o Bordeaux é o 16º colocado com 12 pontos. Devido a pausa para a data Fifa, o próximo compromisso do PSG será apenas no próximo dia 20, contra o Nantes.

Após passar pelo seu pior começo de Campeonato Francês com a camisa do PSG, Neymar dominou o jogo e foi o grande responsável pela construção do placar. O brasileiro marcou dois gols hoje. Ele havia balançado as redes apenas uma vez até então na nova temporada do Francês.

Mbappé foi mais uma vez um dos melhores jogadores do PSG em campo. Ele deu os passes para os gols de Neymar no primeiro tempo e depois, na etapa complementar, marcou o seu, após bela assistência de Wijnaldum. Contudo, o excesso de vontade também tem seus pontos negativos. Ele recebeu cartão amarelo por uma falta em Elis e ainda tentar chutar a bola quando ela já estava nos braços do jogador.

Cronologia do jogo

Recebendo de Mbappé pelo lado direito e finalizando com estilo, Neymar abriu o placar aos 25 do primeiro tempo. A dupla mostrou entrosamento novamente aos 42, quando trocaram passes em direção à área. De letra, Mbappé deu o passe para o brasileiro marcar o segundo gol do jogo.

No segundo tempo, foi a vez de Mbappé marcar o dele. Recebendo o passe de Wijnaldum, que tocou na saída do goleiro Costil, ele marcou o terceiro do PSG na partida. Aos 33 minutos, o Bordeaux colocou um pouco de fogo no jogo ao descontar o placar com o gol de Elis.

Nos acréscimos, Neymar teve a chance de marcar o seu terceiro gol após bela arrancada, mas acabou travado. O juiz não viu falta no lance e permitiu o contra-ataque do Bordeaux, que terminou com Niang marcando o segundo do time da casa e dando números finais à partida.