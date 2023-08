Neymar viaja para a Arábia Saudita para se apresentar ao Al Hilal

O jogador assinou um contrato de dois anos com o Al Hilal. O clube também conta com os brasileiros Michael e Malcom no elenco e é treinado pelo português Jorge Jesus.

A estreia de Neymar, no entanto, ainda não tem data marcada. O brasileiro se recuperou recentemente de uma lesão no tornozelo.

O Al-Hilal prepara uma grande festa para apresentar o brasileiro à torcida neste sábado(19), antes do jogo contra o Al-Fayha, pela 2ª rodada do Campeonato Saudita.

Em fotos publicadas nas redes sociais, o Al Hilal mostrou Neymar no aeroporto e já dentro do avião que o levará para a Arábia Saudita.

