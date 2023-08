Neymar vai a CT do PSG se despedir e passa por corredor polonês; veja

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar marcou presença no CT do PSG na manhã desta quinta-feira (17), dias após ser anunciado como novo reforço do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Neymar foi ao CT do clube francês se despedir dos companheiros. O PSG, inclusive, compartilhou um vídeo do brasileiro cumprimentando os atletas e membros da comissão técnica.

O atacante não escapou de uma brincadeira. Antes de deixar o clube, ele precisou passar por um "corredor polonês" e recebeu alguns tapas dos ex-companheiros.

"Obrigado, Neymar. Um caloroso adeus esta manhã no PSG Campus entre os parisienses e Neymar Jr!", escreveu o PSG nas redes sociais.

Neymar deve viajar para a Arábia Saudita ainda nesta semana. O Al Hilal planeja apresentar o jogador brasileiro à torcida antes do seu próximo jogo. A equipe enfrenta o Al Fayha, no sábado (19), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Saudita.

NEYMAR DEIXA O PSG E VAI PARA O AL HILAL

O jogador assinou um contrato de dois anos com o Al Hilal. O clube também conta com os brasileiros Michael e Malcom no elenco e é treinado pelo português Jorge Jesus.

Os sauditas pagaram ao PSG cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) para ter o atacante de 31 anos em definitivo.

O acerto com Neymar gira em torno de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 536 milhões) por temporada. Isso representa, em média, um salário mensal de R$ 44 milhões —excluindo quantias que podem ser embolsadas por patrocínio e acordos comerciais.

Neymar deixa o PSG após seis temporadas, tendo disputado 173 jogos, marcado 118 gols e contribuído ainda com 70 assistências.