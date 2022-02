Neymar treina com elenco do PSG e gera expectativa por volta contra o Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - Neymar treinou normalmente, neste domingo (13), com o restante do elenco do PSG e gerou expectativa por um retorno contra o Real Madrid, na próxima terça-feira (15), pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.