Neymar terá inscrição suspensa para ser substituído no Al-Hilal, diz jornal

O camisa 10 foi contratado em agosto e disputou apenas cinco jogos pelo novo clube. O jogador sofreu com outras lesões e perdeu mais jogos do que disputou pelo Al-Hilal.

Neymar deve ficar pelo menos seis meses afastado. Ele realizou na semana passada uma cirurgia no joelho esquerdo, após ter rompido o ligamento cruzado anterior e o menisco no jogo da seleção brasileira contra o Uruguai.

A direção do Al-Hilal decidiu que vai suspender a inscrição do atacante brasileiro, que se recupera de lesão. O jornal afirma que a informação foi confirmada por "fontes próximas do clube".

