Neymar recebe cerca de 40 milhões a mais para ser simpático com os Fãs

atacante brasileiro Neymar, que joga no Paris Saint-Germain, recebe cerca de R$ 307,03 milhões de salário por ano do clube francês. O jornal espanhol El Mundo, divulgou nesta segunda-feira (06) que os ganhos do jogador são ainda maiores. Fora o seu salário, o jogador recebe premiações. Uma delas, de cerca é de R$ 40 milhões por ano para que o jogador seja 'cortês, pontual, simpático e disponível' para os torcedores do clube francês. O acordo também prevê que Neymar não faça declarações públicas que vão contra as decisões táticas adotadas pela direção equipe parisiense. O atleta tem contrato com o PSG até o término da temporada de 2024/2025

Segundo o jornal, o brasileiro, para renovar seu contrato, ganhou um aumento e se tornou o segundo maior contrato da história do futebol, ficando atrás apenas do que Messi tinha com o Barcelona, antes de se transferir para o PSG. Os franceses teriam se comprometido a pagar um salário anual de cerca de 43 milhões de euros (cerca de R$ 264,04 milhões) durante as cinco primeiras temporadas. Na sexta, caso continuasse no clube, o valor subiria para cerca de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307,03 milhões).

O jornal revelou recentemente detalhes do acordo entre Neymar e o Paris Saint-Germain. Somando a multa rescisória paga ao Barcelona 222 milhões de euros (cerca de R$ 1.362 bilhão) e os salários recebidos pelo jogador desde que chegou ao clube, o valor total gasto com o brasileiro é de quase 500 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões).