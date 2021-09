Neymar rebate críticas com ataque a jornalistas e a 'outros também'

Neymar também foi criticado por Galvão Bueno durante a transmissão, após reclamações com a arbitragem no duelo desta quinta.

Quando marcou o gol diante do Peru, o camisa 10 levantou a camisa para comemorar e mostrar sua barriga. Depois, publicou uma foto da celebração nas redes sociais com a legenda "gordinho bom de bola", além de um símbolo de risada e "#RespeitaoPai".

Desde o duelo contra o Chile, no último dia 2, o brasileiro foi alvo de piadas e críticas por supostamente estar acima do peso --uma foto dele durante a partida, que dá essa impressão, viralizou.

"Fico muito contente de ser artilheiro das Eliminatórias, ser o maior assistente com a camisa da seleção brasileira e, logo menos, se tudo caminhar bem, passar o Pelé [em números de gols pelo Brasil]. Estou muito feliz. Não sei mais o que faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar", afirmou ele à TV Globo, ainda no gramado.

