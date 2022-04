Neymar prepara surpresa para comemorar aniversário de affair e se declara

"Bru, linda. Te desejo todas as melhores coisas desse mundo, que você possa realizar todos os seus sonhos. O dia é seu mas o presente quem ganha somos nós. Feliz demais em ter você na minha vida. Te amo", escreveu Neymar, que brincou sobre Bruna estar com óculos Juliet na foto.

"Parabéns, Bruna! Felicidades e saúde! Grande beijo", escreveu Bruninho, do vôlei. "Parabéns", comentou Nenê, jogador do Vasco. Já a esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, curtiu a postagem de Bruna.

"Obrigada por esse presente incrível, por essa surpresa e por pensar em cada detalhe, Neymar Jr. Ter a minha família esse dia comigo está sendo muito especial! Amo você", escreveu Bruna em postagem no Instagram. Ela, porém, não especificou qual foi a surpresa do atacante brasileiro.

Além da surpresa de Neymar, Bruna também recebeu flores de Carol Dantas, mãe de Davi Lucas, fruto do relacionamento com o camisa 10.

Bruna, que fez 28 anos, postou uma foto abraçada com com Neymar em seu perfil no Instagram e agradeceu pela celebração. Além do suposto casal, alguns familiares da aniversariante posaram para a foto.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar preparou uma surpresa para Bruna Biancardi, affair do craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, que faz aniversário nesta sexta-feira (15). Pouco depois, o camisa 10 se declarou nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.