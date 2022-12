Neymar posta passagem bíblica antes de retorno

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Brasil tem jogo decisivo pela Copa do Mundo nesta segunda-feira (05), às 16h (de Brasília). A seleção enfrenta a Coreia do Sul em partida válida pelas oitavas de final e conta com um retorno de peso: Neymar.

O craque volta à ação após perder as duas últimas partidas do Brasil na Copa devido a lesão no tornozelo direito. Neymar ainda não reúne condições físicas ideais, porém é desejo dele e da comissão técnica que o camisa 10 inicie a partida como titular.

Duas horas antes do confronto decisivo, Neymar publicou uma montagem nas redes sociais. A imagem inclui uma passagem bíblica.

"Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as suas maravilhas (Salmos 9:1)" é a mensagem compartilhada por Neymar, com a legenda "que Deus nos abençoe e nos proteja".

Além de Neymar, Danilo retorna de lesão na partida contra a Coreia do Sul. O lateral-direito também ficou de fora das últimas duas partidas. Já Alex Sandro ainda não está recuperado de dores no quadril e é desfalque na lateral-esquerda.