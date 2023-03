Neymar passa por cirurgia no tornozelo no Qatar

O atacante sofreu com o mesmo problema durante a Copa do Mundo no fim do ano passado e desfalcou a seleção brasileira por dois jogos. As lesões recorrentes fizeram o PSG optar por cirurgia.

As entorses no tornozelo estavam virando rotina para Neymar.

A presença do médico na equipe responsável pela operação foi um pedido do próprio atacante, pela relação de confiança.

Médico do Atlético-MG e da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar viajou para o Qatar para participar do procedimento.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar passou na manhã desta sexta-feira (10) por uma cirurgia no tornozelo direito em um hospital de Doha, no Qatar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.