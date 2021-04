Neymar foca em vencer Champions e minimiza Bola de Ouro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pouco assíduo em entrevistas coletivas, Neymar foi o escolhido do PSG para "encarar" os jornalistas na véspera do duelo da equipe contra o Manchester City, válido pela ida da semifinal da Liga dos Campeões.

Em quase todas as respostas, o atacante ressaltou o foco no título do torneio e elogiou o seu atual clube. Isto se deu, inclusive, em uma pergunta sobre a Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo de cada ano.

"Estou feliz com a temporada que o PSG está fazendo. Sobre a questão da Bola de Ouro, eu já nem ligo para isso. Não é uma coisa que penso. Para ser sincero, não estou nem aí. Quero ganhar a Champions League, isso faz a diferença na minha vida e carreira", iniciou Neymar, falando também sobre a chance do parceiro Mbappé faturar o prêmio deste ano. "Kylian é um grande jogador. Espero que ele continue fazendo gols e jogando bem. Sempre vou torcer por ele."

O camisa 10 confirmou ainda que "está conversando" com o PSG para a renovação de seu contrato, reforçando que está feliz com a vida na França e citando dificuldades em seus primeiros meses no clube.

"Desde quando cheguei em Paris, tive coisas que me fizeram melhorar. Passei dificuldade de adaptação e muita gente já sabe disso. As coisas estão melhorando. Sempre fui profissional e trabalhei calado, fiquei na minha. Quando estou dentro se campo, sei que posso ajudar a minha equipe e muito. É o segundo ano consecutivo que estamos na semifinal [da Champions]. Vamos fazer de tudo, respeitar o adversário e fazer de tudo para ganhar", finalizou.

Por fim, Neymar ainda se mostrou empolgado com o "Ney Day", termo viraliza no Twitter em dias de jogos do PSG na Champions. "O brasileiro tem uma criatividade gigantesca. Fico feliz pelo carinho do meu país", concluiu.

O primeiro duelo entre PSG e Manchester City acontece nesta quarta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília). O jogo será realizado na França.