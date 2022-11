Neymar faz gol, dá assistência e PSG vence penúltimo jogo antes da Copa

SÃO PAULO/SP - O Paris Saint-Germain sofreu, mas contou com Neymar inspirado para vencer o Lorient por 2 a 1, na manhã deste domingo (6), pelo Campeonato Francês. O camisa 10 brasileiro fez um gol e deu uma assistência para Danilo Pereira anotar o segundo. Moffi marcou para o time mandante.

Dono do jogo, o astro brasileiro era o mais inspirado do ataque do PSG, desfalcado de Messi e prejudicado por uma atuação ruim de Mbappé. Irritado com o próprio desempenho, o francês foi para o vestiário quando foi substituído, aos 38 do segundo tempo.

Com a vitória, o PSG segue folgado na liderança do Campeonato Francês. O clube chega a 38 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Lens.

O Paris Saint-Germain ainda tem mais um desafio antes da pausa para a Copa do Mundo 2022. No próximo domingo (13), o clube enfrenta o Auxerre no Parque dos Príncipes. O Lorient visitará o Strasbourg no mesmo dia.