Neymar faz de pênalti, mas PSG só empata com Mônaco e perde 100% no Francês

SÃO PAULO/SP - O Paris Saint-Germain perdeu os 100% de aproveitamento neste início temporada ao empatar em 1 a 1 com o Monaco, neste domingo (28), no Parque dos Príncipes, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Francês. Volland abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, e Neymar, de pênalti, deixou tudo igual na etapa final.

Com o resultado, o PSG se mantém na liderança do torneio nacional, com dez pontos, mas não mais de forma isolada. Olympique de Marselha e Lens, segundo e terceiro colocados, respectivamente, têm a mesma pontuação, mas saldo de gols menor. O Monaco, por sua vez, caiu uma posição e está no 12º lugar, com 5 pontos.

Na próxima rodada, o PSG visita o Toulouse, na quarta (31), às 16h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 14h, o Monaco recebe o Troyes.

Neymar leva amarelo antes dos 5 minutos

O craque brasileiro foi advertido logo no começo da partida por empurrar e derrubar Volland na frente do árbitro em um lance sem bola. Este foi o primeiro cartão de Neymar na atual temporada. Minutos depois, o camisa 10 cometeu uma falta em Camara no meio-campo e correu risco de expulsão, mas a arbitragem deixou passar.

Messi perde a bola, e Volland castiga PSG

O Monaco não se intimidou com o bom início de temporada do PSG e saiu na frente no Parque dos Príncipes, aos 20 minutos do primeiro tempo. Camara deu um carrinho para desarmar Messi no meio-campo e deu início ao contra-ataque dos visitantes. Volland recebeu em profundidade, ganhou no corpo de Kimpembe e finalizou sem chance para Donnarumma. No lance, o atacante alemão levou a pior e teve de ser substituído após o "tranco" do zagueiro antes do chute. Akliouche entrou no lugar do centroavante.

1º Tempo: Mônaco segura PSG, mas é salvo pela trave

Avassalador neste começo de temporada, o PSG não teve vida fácil e ficou preso na marcação do Monaco durante quase todo o primeiro tempo. O time de Neymar, Messi e Mbappé só foi "acordar" na reta final da etapa inicial, quando parou duas vezes na trave no mesmo lance. Aos 45, Messi finalizou de fora da área e acertou o poste. A bola voltou nos pés de Mbappé, na pequena área e com o gol vazio, mas o francês também finalizou na trave.

Mônaco assusta duas vezes na volta do intervalo

O PSG voltou desligado para o segundo tempo e, nos dois primeiros minutos, quase levou dois gols do Monaco. Um logo na saída de bola, quando Marquinhos quase fez contra de cabeça, e outro logo na sequência, quando Ben Yedder foi lançado e driblou Donnarumma, que saiu mal do gol, mas mandou por cima.

Neymar perde chance com o gol aberto...

Após os sustos no início da etapa final, o PSG passou a tomar conta do jogo. Renato Sanches teve boa chance da entrada da área e levou perigo. Aos 15, Neymar recebeu um presente de Caio Henrique, que fez um corte estranho após Nübel sair da área, mas finalizou por cima do gol, de muito longe. O brasileiro reclamou de ter sido puxado no momento do chute, mas a arbitragem nada marcou.

... Mas se redime ao sofrer e converter pênalti

Pouco tempo depois, Neymar foi derrubado por Maripan na área. Após checagem ao VAR, a arbitragem marcou pênalti. O camisa 10 foi para a bola (apesar de o treinador Christophe Galtier ter dito que Mbappé seria o primeiro cobrador após a confusão entre os astros), converteu a cobrança e empatou a partida. É o sexto gol do brasileiro em quatro jogos no Campeonato Francês — ele marcou em todas as partidas do torneio nacional até agora.

Mbappé perde duas chances de virar

Aos 39, o craque francês foi lançado em profundidade, mandou uma bomba da entrada da área, mas parou em Nübel, que fez bela defesa para evitar a virada do PSG. Depois, Mbappé recebeu cruzamento na área e cabeceou para fora. Fim de jogo: 1 a 1.

Ficha técnica

PSG 1 x 1 MONACO

Competição: Campeonato Francês, 4ª rodada

Data e horário: 28 de agosto de 2022 (domingo), às 15h45 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (França)

Árbitro: Benoît Bastien

Assistentes: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu

VAR: Eric Wattellier

Cartões amarelos: Neymar, Kimpembe, Verratti e Hakimi (PSG); Akliouche, Camara, Badiashile e Caio Henrique (MON)

Gols: Volland (MON), aos 20'/1ºT (0-1); Neymar (PSG), aos 25'/2ºT (1-1)

PSG: Donnarumma; Marquinhos (Mukiele), Sergio Ramos e Kimpembe; Hakimi, Verratti, Renato Sanches (Danilo Pereira) e Nuno Mendes; Messi (Sarabia), Neymar e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier

MÔNACO: Nübel; Disasi, Maripan e Badiashile; Aguilar, Fofana, Camara (Jean Lucas) e Caio Henrique; Volland (Akliouche (Minamino)), Ben Yedder e Golovin (Embolo). Técnico: Philippe Clement