Neymar extravasa e grita após gol contra a Croácia: 'Vai tomar no c...'

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Neymar abriu o placar para a seleção brasileira contra a Croácia, nesta sexta-feira (9), na prorrogação das quartas de final da Copa do Mundo 2022, e extravasou.

Depois do golaço, o camisa 10 saiu correndo para comemorar com os companheiros, bateu no peito e disse algumas vezes "vai tomar no c...".

No lance, o camisa 10 tabelou com Lucas Paquetá, recebeu dentro da área, driblou o goleiro Livakovic e soltou o pé para fazer um golaço. Desta forma, furou o bloqueio croata, no primeiro tempo do tempo extra.