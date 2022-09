Neymar encerra jejum, e PSG vence de virada o Maccabi na Champions

SÃO PAULO/SP - O Paris Saint-Germain venceu o Maccabi Haifa por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (14), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O placar foi construído com gols de Messi, Mbappé e Neymar, para os franceses. Chery marcou para os israelenses.

Com esse resultado, os comandados de Christophe Galtier assumiram a liderança do Grupo H por conta dos gols marcados. O Benfica venceu a Juventus por 2 a 1 e também está 100% na Champions.

O PSG volta a campo para enfrentar o Lyon no domingo (18), às 15h45 (de Brasília), pelo Campeonato Francês. Já o Maccabi encara o Hapoel Jerusalem, também no domingo, às 14h15 (de Brasília), pelo Israelense.

O jogo

Logo no primeiro minuto de jogo, o PSG teve uma ótima chance de abrir o placar. Verratti acionou Mbappé, que arrancou bem e entrou na área. Ele bateu cara a cara com o goleiro, que conseguiu o toque para evitar o gol.

Pouco depois, o camisa 7 teve outra boa oportunidade, mas também desperdiçou. O francês recebeu ótimo lançamento de Nuno Mendes e avançou com liberdade. No entanto, ele demorou para se decidir na frente do goleiro e acabou errando após chegada de Goldberg na marcação.

Depois de o Maccabi ter chegado duas vezes com perigo, exigindo a defesa do goleiro italiano, a terceira eles não desperdiçaram. Haziza cruzou pela direita e encontra Chery na área. O camisa 10 apareceu nas costas de Vitinha e chutou no canto de Donnarumma para abrir o placar.

Os israelenses chegaram até a fazer o segundo do jogo, mas a arbitragem flagrou o impedimento do atacante do Maccabi.

Depois do susto, o PSG conseguiu empatar a partida. Mbappé pedalou para cima da marcação pelo lado esquerdo. Ele cortou em direção à linha de fundo, cruzou rasteiro e, após desvio em Batubinsika, a bola sobrou para Messi, na peque na área, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Apesar de a segunda etapa começar com o Maccabi pressionando e tentando seu segundo gol, foi o PSG que quase marcou uma pintura no Sammy Ofer Stadium. Messi e Neymar fizeram bela tabelinha e o camisa 30 apareceu livre na entrada da área. O argentino finalizou cruzado, o goleiro espalmou e a bola ficou rolando na frente do gol, mas Cornud consegue afastar antes da chegada de Mukiele.

Messi retribuiu a assistência de Mbappé no primeiro gol e serviu o francês para fazer o segundo gol da virada do PSG. O argentino deu pelo passe para o camisa 7, que apareceu na área para bater cruzado, no canto de Cohen, sem chance para o goleiro.

Com esse gol, Mbappé chegou ao seu terceiro nesta Champions, se igualando a Lewandowski na artilharia da competição.

Neymar marcou o terceiro gol do PSG na partida. Verratti fez lindo lançamento e encontrou o camisa 10, que dominou com liberdade, ajeitou e manda para o funco da rede com o pé esquerdo.

O craque brasileiro passou em branco na edição 2021/22 e não marcava em um jogo de Champions desde dezembro de 2020. Eram 11 jogos sem balançar as redes pela competição.