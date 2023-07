Neymar é oferecido, mas Barcelona descarta contratação

Neymar se reapresentou no Paris Saint-Germain nesta segunda-feira, como esperado. Ele e outros jogadores do elenco passaram por exames médicos no hospital Neuilly-sur-Seine, além de testes físicos no CT de Poissy.

O Barcelona descartou um possível retorno de Neymar nesta temporada. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", empresários do jogador ofereceram o atacante ao clube catalão, que recusou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.