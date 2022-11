Neymar é o protagonista e tem que estar nessa Copa, diz Taffarel

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Com o Brasil classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, a volta de Neymar é dada como certa pela seleção brasileira. Nesta terça (29), quatro membros da comissão técnica de Tite deram entrevista, entre eles o preparador de goleiros e campeão mundial Taffarel. Segundo ele, o protagonista não pode faltar à história.

"Neymar é uma referência muito grande, que já contribuiu bastante com a seleção e vai ter o nome dele marcado nessa Copa com certeza, porque é o protagonista e o protagonista tem que estar dentro da história", disse o goleiro do tetra, em 1994.

Taffarel também comentou a força da defesa brasileira, que não sofreu nenhuma finalização no gol até agora na Copa, e destacou a força mental do goleiro Alisson, que ainda não precisou fazer nenhuma defesa no Qatar. "Ele é muito ligado e atento, e essa é uma forma de participar também, se comunicando e acompanhando as jogadas."

César Sampaio elogia Aboubakar e projeta duelo contra CamarõesO auxiliar técnico César Sampaio projetou o duelo contra Camarões, na sexta (2), último jogo do Brasil na fase de grupos, e elogiou o atacante camaronês Aboubakar. "Ataca a última linha, tem a qualidade técnica e merece um respeito maior por ser artilheiro."