Neymar e Marquinhos retornam aos treinos do PSG um dia após Mbappé

No Brasil, alguns elogiaram a postura do francês e criticaram o "longo" descanso de Neymar, que não entra em campo desde o dia 9 de dezembro.

A notícia do retorno precoce de Mbappé aos treinos gerou repercussão mundial, já que o atacante estava liberado até a semana que vem das atividades do PSG.

A iniciativa ocorre um dia após Mbappé, vice-campeão do torneio no último domingo (18), retornar aos treinos e surpreender os torcedores.

Os brasileiros, que estavam liberados dos treinos até o fim do ano, encerraram o período de descanso e marcaram presença nas instalações do clube francês.

SÃO PAULO/SP - Quase duas semanas após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Neymar e Marquinhos apareceram no CT do PSG na manhã desta quinta-feira (22).

