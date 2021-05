Neymar e Marquinhos marcam, e PSG vence o Lens pelo Campeonato Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain venceu o Lens por 2 a 1, neste sábado (1º), no Parque dos Príncipes. Com gols de Neymar e Marquinhos, os comandados de Maurício Pochettino conseguiram a quarta vitória consecutiva no Campeonato Francês. Ganago foi quem diminuiu para os visitantes.

Sem Mbappé, o brasileiro Neymar ficou responsável por comandar a equipe. O camisa 10 fez um primeiro tempo positivo com jogadas individuais e assistências e balançou as redes após sete jogos sem marcar. Na segunda etapa, ele continuou com o controle do setor ofensivo, cobrou o escanteio que ocasionou o gol de Marquinhos e acertou uma cobrança de falta na trave.

Com o resultado, o PSG assume a liderança do torneio com 75 pontos. Caso o Lille perca, ou empate, hoje, contra o Nice, o time do Parque dos Príncipes terminará a rodada no topo da tabela.

JOGO

Na primeira etapa, o PSG começou pressionando os visitantes. Aos 6 minutos de jogo, Neymar fez uma boa jogada, mas foi anulado pelo setor defensivo do Lens, que soube trabalhar bem com os ataques dos comandados de Pochettino.

O Paris voltou a assustar com Icardi, que arriscou um chute da entrada da área, mas pegou o goleiro adversário bem posicionado. Aos 18 minutos, Dagba precisou deixar o gramado por conta de um desconforto, em seu lugar entrou Kehrer.

A melhor chegada do PSG aconteceu com 23 minutos, após cobrança de falta de Neymar, Danilo cabeceou e Fariñez fez mais uma boa defesa. Com 32 minutos, pressionando a saída do Lens, Draxler recuperou a bola na entrada da área, Neymar ficou cara a cara com o arqueiro e abriu o placar.

Na reta final, o Lens teve mais controle do jogo, mas, a boa atuação de Marquinhos e Navas impediu que os visitantes empatassem o jogo.

O segundo tempo começou mais agitada. Aos 14 minutos de jogo Marquinhos marcou de cabeça após um cruzamento de escanteio de Neymar Jr. Este foi o terceiro jogo consecutivo que o zagueiro brasileiro marcou, estando em campo.

Na saída de bola após sofrer o segundo gol, o Lens aproveitou o setor defensivo do PSG não tão preparado e diminuiu no placar com o atacante Ganago. A resposta veio com Neymar aos 22 minutos com uma cobrança de falta na trave.

O PSG chegou a balançar as redes novamente com Icardi, mas o gol foi invalidado por impedimento, após revisão do VAR. O meio-campista Verratti estava em posição ilegal ao iniciar o lance.