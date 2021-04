Neymar é expulso, PSG perde do Lille e deixa liderança do Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Valendo a liderança do Campeonato Francês, PSG e Lille se enfrentaram neste sábado (3) no Parque dos Príncipes. Os visitantes venceram a equipe de Paris por 1 a 0, gol de Jonathan David, em duelo da 31ª rodada da competição. Nos minutos finais, Neymar, que já tinha amarelo, acabou expulso por empurrar um adversário fora de campo.

O resultado levou o Lille para a liderança isolada do Francês. A equipe do técnico Christophe Galtier tem 66 pontos, três a mais que o vice-líder PSG. Antes do jogo, o time de Paris estava na ponta por conta do critério de desempate.

Esta foi a primeira partida de Neymar como titular após voltar de lesão. Ele ficou um mês afastado e retornou ao time na vitória contra o Lyon, mas saiu do banco na ocasião.

JOGO

Logo no começo do jogo, Neymar tentou finalização de voleio e mandou para fora. O PSG seguiu insistindo no ataque, mas foi o Lille quem abriu o placar. Aos 20 minutos, os visitantes fizeram jogada de velocidade pela direita. Jonathan David recebeu de frente para o gol e chutou forte. A bola ainda desviou na marcação antes de entrar. O gol mexeu com os jogadores do PSG, que diminuíram as investidas no ataque, e o Lille foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0.

A segunda etapa começou com cartão amarelo para Neymar. O brasileiro se irritou com a marcação de um adversário, colocou a mão no rosto do rival e acabou punido com o cartão.

O PSG se lançou mais ao ataque na sequência, mas o Lille também deu trabalho no contra-ataque. O goleiro Maignan defendeu chutes de Di María e de Neymar. O brasileiro do PSG ainda cabeceou para fora mais tarde. Do outro lado, Navas parou finalização de Bamba e de Yilmaz.

Já nos minutos finais, Neymar acabou expulso. O brasileiro se irritou após disputa de bola e empurrou Djaló fora do campo enquanto tentava pegar a bola das mãos do adversário. O camisa 10 recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. O jogador do Lille também foi expulso no lance.

O PSG agora deixa o Francês de lado e visita o Bayern de Munique, na próxima quarta-feira, no duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Já no próximo sábado, o time de Paris encara o Strasbourg, fora de casa, pelo Francês. Um dia antes, o Lille visita o Metz.