Neymar é atingido por saco de pipoca na saída do campo após jogo contra Venezuela; vídeo

Assim que o jogo acabou, houve confusão entre Gerson e o venezuelano Rondón. Quando os ânimos se acalmaram, os brasileiros seguiram para o vestiário, vaiados pelos torcedores. O craque do Al-Hilal foi atingido no rosto pelas pipocas.

No momento que os jogadores seguiam para o vestiário após a seleção brasileira ser vaiada na Arena Pantanal, em Cuiabá, por conta do empate por 1 a 1 com a Venezuela, nessa quinta-feira (12), o camisa 10 da equipe, Neymar, chegou a ser atingido por um saco de pipocas vindo da arquibancada pouco antes de entrar no vestiário.

