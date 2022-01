Neymar doa chuteiras para jogadores do Bangu após pedido de técnico

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de surpreender ao vencer o Fluminense por 1 a 0 pelo Campeonato Carioca na última quarta-feira, o Bangu recebeu neste sábado (29) um presente do jogador Neymar que doou chuteiras novas para todo o elenco que entra em campo neste domingo (30) diante do Botafogo, às 16h, no Engenhão.

O gesto do atacante do Paris Saint-German e da seleção brasileira veio após um pedido de Felipe, o Maestro, ex-jogador de diversos clubes do futebol brasileiro e da seleção e que hoje treina a equipe carioca e também se prepara para disputar a Série D.

"Nosso Maestro Felipe Loureiro é referência para muitos jogadores do passado, do presente e, também, do futuro. Um destes jogadores é o @neymarjr. Ele atendeu um pedido do nosso regente e presenteou o elenco banguense com chuteiras novas. Ousadia, alegria e gratidão. Valeu, Ney! Te amo, Maestro!", publicou a conta oficial do Bangu no Twitter.

Neymar já revelou publicamente que tem no ex-lateral e ex-meia uma de suas referências no esporte. Em maio do ano passado, o jogador aproveitou durante um treino do PSG para homenagear o hoje técnico.

À época, o camisa 10 publicou um vídeo onde imitou o ex-jogador e afirmou que quando criança queria ser canhoto igual ao ex-Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Vasco. "Quando eu era menor sempre queria ser canhoto igual ao FELIPE (lembro muito dele com a 10 do Mengão). Craque!", escreveu Neymar no Instagram.