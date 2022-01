Neymar doa chuteiras para jogadores do Bangu

Neymar doou chuteiras novas para os jogadores do Bangu após pedido do técnico do time, Felipe. O clube disputou o Estadual neste domingo contra o Botagofo e posaram com os presentes do craque da Seleção.

“Nosso Maestro Felipe Loureiro é referência para muitos jogadores do passado, do presente e, também, do futuro. Um destes jogadores é o Neymar. Ele atendeu um pedido do nosso regente e presenteou o elenco banguense com chuteiras novas. Ousadia, alegria e gratidão. Valeu, Ney! Te amo, Maestro!”, postou o Bangu nas redes sociais.

O comandante do Bangu foi uma das referências de Neymar no inicio de sua carreia.